Hazar Ergüçlü'nün mikro bikinisi tartışma yarattı
Uzun süredir yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü mini bikinisi ile sosyal medyada olay oldu.
Son olarak Alev Alev dizisinde Çiçek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hazar Ergüçlü, şu sıralar kariyerinden ziyade sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
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Son olarak sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Ergülçü, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Başarılı oyuncuya, eski manken Aysu Baçeoğlu'nun yaptığı "Aşkım giymeseymişsin hiç estetik değil..." yorumu dikkat çekti.
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