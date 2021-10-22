Hazar Ergüçlü'nün Saklı'daki çıplak sahnesi olay oldu
Blu TV'nin Saklı dizisinin 2. fragmanında Hazar ERgüçlü'nün çırıpçıplak görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
The Affair dizisinden uyarlanan dizinin başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alırken oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi değerli oyuncular yer alıyor.
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İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizi, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.
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Dizinin fragmanında en çok konuşulan detay Hazar Ergüçlü'nün sahnesi oldu. Ergüçlü'nün oyunculuğu hayranları tarafından tam not aldı.
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