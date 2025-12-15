HBO Max'ten RTÜK'ün cesur sahneleri olay olan Jasmine dizisi hamlesine karşı hamle geldi!
Yıllar önce yayınlanan Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki skandal suçlamalarıyla gündeme gelen genç oyuncu Asena Keskinci'nin HBO MAX'te yayınlanan Jasmine ilk bölümündeki cesur sahnelerinin gündem olmasının ardından RTÜK tarafından inceleme başlatılmıştı. HBO Max'ten RTÜK'e dikkat çeken bir karşı hamle geldi.
2007 - 2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci son dönemde dizideki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddialarıyla gündemdeydi. Evrim Akın'ın kendisine kötü davrandığını ve zorbalıklara maruz kaldığını anlatan Asena Keskinci 'Bu kadın benim üvey annem' diyerek iddialarıyla şoke etmişti.
Ancak Asena Keskinci şimdilerde HBO Max'te yayınlanan Jasmine dizisindeki müstehcen sahneleriyle gündemde. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Cesur sahneler nedeniyle diziye dair pek çok eleştiri yapıldı.
Dizi Asena Keskinci'nin hayat verdiği Jasmine, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir kadının hikayesini konu ediyor.
