HBO Max'ten RTÜK'ün cesur sahneleri olay olan Jasmine dizisi hamlesine karşı hamle geldi!

2007 - 2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci son dönemde dizideki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddialarıyla gündemdeydi. Evrim Akın'ın kendisine kötü davrandığını ve zorbalıklara maruz kaldığını anlatan Asena Keskinci 'Bu kadın benim üvey annem' diyerek iddialarıyla şoke etmişti.