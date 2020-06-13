Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, kendisini rahatsız edip gözetlediğini ileri sürerek Ömer A.'dan şikayetçi olmuştu. Avşar, "Mahalledeki şarküteriye beni sormuş ve 'Onunla görüşeceğiz, beni işten kovdurttu, ekmeğimle oynadı, hesabımız bitmedi' şeklinde tehditler savurmuş. Bu kişiyi evimi gözetlerken gördüm" demişti.