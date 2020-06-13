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  3. 13 Haziran 2020 12:21

Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, kendisini rahatsız edip gözetlediğini ileri sürerek Ömer A.'dan şikayetçi olmuştu.

Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, kendisini rahatsız edip gözetlediğini ileri sürerek Ömer A.'dan şikayetçi olmuştu. Avşar, "Mahalledeki şarküteriye beni sormuş ve 'Onunla görüşeceğiz, beni işten kovdurttu, ekmeğimle oynadı, hesabımız bitmedi' şeklinde tehditler savurmuş. Bu kişiyi evimi gözetlerken gördüm" demişti.

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Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar

Mahkeme, en son 10 Kasım 2017 günü akşam saat 18.00 sıralarında Avşar'ın evini gözetlerken fark edilen Ömer A.'nın, dört ay süreyle Helin Avşar'a yaklaşmamasına karar vermişti.

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Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar

Savcılık ise, şikayet üzerine Ömer A.'ya tehdit ve kişilerin huzurunu bozma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

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Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ömer A. hakkında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nce bir rapor sunulmuştu. Raporda, 'atipik psikoz' denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu tespit edilen Ömer A.'ya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti.

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