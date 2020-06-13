Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, kendisini rahatsız edip gözetlediğini ileri sürerek Ömer A.'dan şikayetçi olmuştu.
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, kendisini rahatsız edip gözetlediğini ileri sürerek Ömer A.'dan şikayetçi olmuştu. Avşar, "Mahalledeki şarküteriye beni sormuş ve 'Onunla görüşeceğiz, beni işten kovdurttu, ekmeğimle oynadı, hesabımız bitmedi' şeklinde tehditler savurmuş. Bu kişiyi evimi gözetlerken gördüm" demişti.
Mahkeme, en son 10 Kasım 2017 günü akşam saat 18.00 sıralarında Avşar'ın evini gözetlerken fark edilen Ömer A.'nın, dört ay süreyle Helin Avşar'a yaklaşmamasına karar vermişti.
Savcılık ise, şikayet üzerine Ömer A.'ya tehdit ve kişilerin huzurunu bozma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.