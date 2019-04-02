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  3. 02 Nisan 2019 13:26

Hem milyonların hayalindeki hayatı yaşıyor hem de para kazanıyor

Üniversitede çalışırken part time market çalışanı olarak çalışmaya başlayan Briony Gorton, hayatını değiştirmeye karar verince kısa sürede zengin oldu.

Hem milyonların hayalindeki hayatı yaşıyor hem de para kazanıyor

Kurduğu işi sayesinde paraya para demeyen güzel kadın, şimdilerde onlarca insanın hayalini kurduğu hayatı yaşıyor.

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Hem milyonların hayalindeki hayatı yaşıyor hem de para kazanıyor

Üniversitede okuduğu dönemde part time markette çalışan Briony Gorton, kendi mayo markasını kurup, hayatını bir anda değiştirdi.

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Hem milyonların hayalindeki hayatı yaşıyor hem de para kazanıyor

Briony Gorton, üniversitenin kariyerine fayda sağlamayacağını düşünüyor, geçinmek için markette yarı zamanlı olarak çalışıyordu.

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Hem milyonların hayalindeki hayatı yaşıyor hem de para kazanıyor

Fakat genç kadın bu durumun daha fazla böyle devam edemeyeceğini düşünüp harekete geçti.

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