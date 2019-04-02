Hem milyonların hayalindeki hayatı yaşıyor hem de para kazanıyor
Üniversitede çalışırken part time market çalışanı olarak çalışmaya başlayan Briony Gorton, hayatını değiştirmeye karar verince kısa sürede zengin oldu.
Kurduğu işi sayesinde paraya para demeyen güzel kadın, şimdilerde onlarca insanın hayalini kurduğu hayatı yaşıyor.
Üniversitede okuduğu dönemde part time markette çalışan Briony Gorton, kendi mayo markasını kurup, hayatını bir anda değiştirdi.
Briony Gorton, üniversitenin kariyerine fayda sağlamayacağını düşünüyor, geçinmek için markette yarı zamanlı olarak çalışıyordu.