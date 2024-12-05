Hem transparan hem sütyensiz... Türkiye güzeli Şevval Şahin'e sansür

"REZALET DURUYOR"

Müge Dağıstanlı daha sonra kendini tutamayarak "Rezalet duruyor" diyerek güzel modeli sert şekilde eleştirdi. Ünlü sunucu "Şu hele de arkasını dönünce iç çamaşırı yok ya! Özür dileriz, burada sütyen yok altta da var mı yok mu tartışılır bir durum var" dedi.