Hem Türkiye'nin hem de Dünya'nın tescilli güzeli Şenay Akay'ın değişimi herkesi şaşırttı
Türkiye'de bir dönem podyumların en çok aranan ismi olan ve önce Best Model of Turkey, ardından Best Model of the World yarışmalarında birinci olan ünlü manken Şenay Akay şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor...
Modelliğe 14 yaşındayken başlayan Şenay Akay önce 2001 yılında katıldığı Best Model of Turkey güzellik yarışmasında ardından da yine aynı yıl Türkiye'yi temsil ettiği Best Model of the World güzellik yarışmasında birinci olarak adını hem Türkiye'de hem de dünyada duyurmuştu.
Mankenlik yaptığı 2000'li yılların başında podyumların aranan ismi olan Şenay Akay şimdilerde kurduğu yuvasıyla hem podyumlardan hem de kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.
Artık 45 yaşında olan Şenay Akay, sık sık soysal medya üzerinden yaşantısına dair paylaşımlar da yapmayı ihmal etmiyor ve ilerleyen yaşına rağmen 20'li yaşlardaki formunu koruduğunu da ilan ediyor. Ancak Şenay Akay'ı bu sefer gündeme getiren güzelliği değil, evliliği...
Ünlü manken Şenay Akay, 2006 yılında eşi Buğra Özçetin'den "ihanete uğradığı" gerekçesiyle boşanmış ve 2021 yılında ise kendisi gibi daha önce bir evlilik yaşayan ve bu evlilikten bir de kız çocuğu sahibi olan eşi iş insanı Tarık Soner, kızı ve Soner'in eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar oldu.