Hepsi birer başyapıt: Marvel filmleri hangi sırayla izlenmeli?
Marvel evrenine hakim olmak için tüm filmleri kronolojik sıraya göre izlemeniz gerekir. İşte yeni sezon öncesi sırasıyla Marvel süper kahraman filminin listesi ve IMDb puanları.
1. Kaptan Amerika: İlk Yenilmez / (2011)
Steve Rogers, ‘’Kaptan Amerika’’ olarak tanınacağı bir askeri deneye gönüllü olur ve Hydra Organizasyonuna savaş ilan eder.
Bonus: Filmin Prömiyeri 2001 yılında Hollywood da yapılmış olsa da 2011 yılında tüm dünyada vizyona girmiştir.
IMDb: 6,9
2. Demir Adam / Iron Man (2008)
Tony Stark, zengin bir silah mühendisidir. Ülkesinde son teknoloji silahlar ve patlayıcılar üretmektedir. Yeni bir füzeyi tanıtmak amacıyla gittiği Afganistan’da alıkoyulur ve ondan tehlikeli silahlar üretmesini isterler. Tony ise kendine bir zırh yaparak Demir Adam’a dönüşür. Tony artık eski Tony değil, dünyayı kötülüklerden korumaya çalışan bir Süper Kahramandır.
IMDb: 7,9
3. The Incredible Hulk (2008)
Bruce Banner, tüm hücrelerini zehirleyen bir gama ışınına karşı savaşan bir bilim adamıdır. Dizginleyemediği öfke nöbetlerini serbest bırakmaya karar verir ve Hulk doğar. Bir süre sonra Hulk kişiliğinden memnun olmayarak yok etmenin planlarını yapan Bruce Banner, sadece Hulk ile savaşmıyordur.
IMDb: 6,7
4. Demir Adam 2 / Iron Man 2 (2010)
Serinin 2. Filminde Tony Stark maceralarına yeni ekibiyle devam etmektedir. Ayrıca bu sefer yeni bir Demir Adam filme dahil olmuştur.
IMDb: 7,0