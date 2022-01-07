Hepsi birer başyapıt: Marvel filmleri hangi sırayla izlenmeli?

2. Demir Adam / Iron Man (2008)



Tony Stark, zengin bir silah mühendisidir. Ülkesinde son teknoloji silahlar ve patlayıcılar üretmektedir. Yeni bir füzeyi tanıtmak amacıyla gittiği Afganistan’da alıkoyulur ve ondan tehlikeli silahlar üretmesini isterler. Tony ise kendine bir zırh yaparak Demir Adam’a dönüşür. Tony artık eski Tony değil, dünyayı kötülüklerden korumaya çalışan bir Süper Kahramandır.

IMDb: 7,9