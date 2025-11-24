Hepsi gurubunun güzeli Cemre Kemer'in terk ettiği evi ''yok artık'' dedirtti
Bir dönemin popüler müzik gruplarından Hepsi'nin üyelerinden biri olan Cemre Kemer taşınarak arkasında bıraktığı İstanbul Boğazı'ndaki eşsiz manzaralı eviyle tepki çekti.
Hepsi grubu Türk pop müziğinde bir döneme damgasını vurmuştu. Çıkardıkları albümle olay olan ve özellikle gençlerin büyük beğenisini kazanan grup daha sonra dağılmış ve grup üyeleri arasında sık sık tartışmalar yaşanmıştı.
Hatırlanacağı gibi Hepsi grubunun dağılmasının ardından tartışmalara dahil olmayan ve sessizliğini koruyan Cemre Kemer, yıllar sonra sessizliğini bozmuş ve Hepsi grubu üyeleri arasındaki tartışma ile ilgili soruya "Bizi bunca yıl boyunca dinleyen herkese sonsuz saygı duyuyorum. Biz çok uzun yıllar çalıştık, hazırlandık. Şu an herkes kendi istediği hayatı yaşıyor. Çocuklarımla, ailemle daha çok aile hayatı yaşamak istedim ki ben hep bu kafada bir insandım. Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum... Çünkü tekrar bu konular ortaya nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ne tesadüfse hep aynı zamanlamada ortaya çıkıyor. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Şu an bu söylediğimle bile ben kötü bir şey yapmışım gibi bir pozisyona düşürüleceğim" yanıtını vermişti.
Öte yandan "Hepsi" grubunun üyelerinden olan Cemre Kemer, Aralık 2020'de Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu.
Cemre Kemer - Emir Medina çifti şimdi de sürpriz kararlarıyla gündemde...