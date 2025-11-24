Hepsi gurubunun güzeli Cemre Kemer'in terk ettiği evi ''yok artık'' dedirtti

Hatırlanacağı gibi Hepsi grubunun dağılmasının ardından tartışmalara dahil olmayan ve sessizliğini koruyan Cemre Kemer, yıllar sonra sessizliğini bozmuş ve Hepsi grubu üyeleri arasındaki tartışma ile ilgili soruya "Bizi bunca yıl boyunca dinleyen herkese sonsuz saygı duyuyorum. Biz çok uzun yıllar çalıştık, hazırlandık. Şu an herkes kendi istediği hayatı yaşıyor. Çocuklarımla, ailemle daha çok aile hayatı yaşamak istedim ki ben hep bu kafada bir insandım. Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum... Çünkü tekrar bu konular ortaya nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ne tesadüfse hep aynı zamanlamada ortaya çıkıyor. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Şu an bu söylediğimle bile ben kötü bir şey yapmışım gibi bir pozisyona düşürüleceğim" yanıtını vermişti.