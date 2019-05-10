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  3. 10 Mayıs 2019 14:05

Hercai dizisinin Handan'ı Gülçin Hatıhan fotoğraflarıyla şoke etti

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'nin Handan'ı herkesi mest etti. Hercai'nin Handan'ına hayat veren Gülçin Hatıhan, gerçek hayatıyla gündeme oturdu. Hercai son bölüm ile bir kez daha herkesin beğenisini kazanırken, güzelliğiyle 90'ların deği

Hercai dizisinin Handan'ı Gülçin Hatıhan fotoğraflarıyla şoke etti

Hercai dizisi ilk bölümünden itibaren Cuma akşamlarına ambargo koydu. ATV'nin reyting raporlarında rekorlar kıran dizisi Hercai, Handan rolündeki Gülçin Hatıhan ile gündem oldu. Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan sosyal medyayı salladı. 90'ların değişilmez oyuncusu Gülçin Hatıhan'ın o fotoğrafları magazin dünyasını salladı.

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Hercai dizisinin Handan'ı Gülçin Hatıhan fotoğraflarıyla şoke etti

Sadri Alışık

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Hercai dizisinin Handan'ı Gülçin Hatıhan fotoğraflarıyla şoke etti

Yavuz Selekman

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Hercai dizisinin Handan'ı Gülçin Hatıhan fotoğraflarıyla şoke etti

Bülent Kayabaş

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