Hercai dizisinin Handan'ı Gülçin Hatıhan fotoğraflarıyla şoke etti
ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'nin Handan'ı herkesi mest etti. Hercai'nin Handan'ına hayat veren Gülçin Hatıhan, gerçek hayatıyla gündeme oturdu. Hercai son bölüm ile bir kez daha herkesin beğenisini kazanırken, güzelliğiyle 90'ların deği
Hercai dizisi ilk bölümünden itibaren Cuma akşamlarına ambargo koydu. ATV'nin reyting raporlarında rekorlar kıran dizisi Hercai, Handan rolündeki Gülçin Hatıhan ile gündem oldu. Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan sosyal medyayı salladı. 90'ların değişilmez oyuncusu Gülçin Hatıhan'ın o fotoğrafları magazin dünyasını salladı.