Hercai dizisinin Handan'ı Gülçin Hatıhan fotoğraflarıyla şoke etti

Hercai dizisi ilk bölümünden itibaren Cuma akşamlarına ambargo koydu. ATV'nin reyting raporlarında rekorlar kıran dizisi Hercai, Handan rolündeki Gülçin Hatıhan ile gündem oldu. Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan sosyal medyayı salladı. 90'ların değişilmez oyuncusu Gülçin Hatıhan'ın o fotoğrafları magazin dünyasını salladı.