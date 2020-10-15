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  3. 15 Ekim 2020 15:12

Hercai’de ortalık karıştı! Miran, Aslan’a meydan okuyor

Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar.

Hercai’de ortalık karıştı! Miran, Aslan’a meydan okuyor

Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar.

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Hercai’de ortalık karıştı! Miran, Aslan’a meydan okuyor

Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır.

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Hercai’de ortalık karıştı! Miran, Aslan’a meydan okuyor

Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır.

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Hercai’de ortalık karıştı! Miran, Aslan’a meydan okuyor

Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir.

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