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  3. 25 Eylül 2019 18:00

Hercai’de ortalık karıştı! Reyyan, Miran’a ikinci şansı verdi

ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai'nin 14'üncü bölüm fragmanı yayınlandı. 13'üncü bölümle yeni sezona başlayan Hercai, izleyicileri ekrana kilitledi. Heyecanı en üst düzeyde yaşayan Hercai hayranları, 14. bölümde neler yaşanacağ

Hercai’de ortalık karıştı! Reyyan, Miran’a ikinci şansı verdi

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölümünde, Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer.

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Hercai’de ortalık karıştı! Reyyan, Miran’a ikinci şansı verdi

''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer.

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Hercai’de ortalık karıştı! Reyyan, Miran’a ikinci şansı verdi

Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak?

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Hercai’de ortalık karıştı! Reyyan, Miran’a ikinci şansı verdi

Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi? FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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