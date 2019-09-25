Hercai’de ortalık karıştı! Reyyan, Miran’a ikinci şansı verdi
ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai'nin 14'üncü bölüm fragmanı yayınlandı. 13'üncü bölümle yeni sezona başlayan Hercai, izleyicileri ekrana kilitledi. Heyecanı en üst düzeyde yaşayan Hercai hayranları, 14. bölümde neler yaşanacağ
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölümünde, Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer.
''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer.
Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak?