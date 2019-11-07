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  3. 07 Kasım 2019 13:50

Hercai’de Reyyan ailesi ve aşkı arasında kalıyor

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'nin 20.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyetini kanıtlamak için Aslanbey konağına giden Hazar'ı yerde hareketsiz yatarken bulan Reyyan büyük bir şok geçirir. Miran'ı intikamdan vazgeçirmek iç

Hercai’de Reyyan ailesi ve aşkı arasında kalıyor

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır.

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Hercai’de Reyyan ailesi ve aşkı arasında kalıyor

Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir.

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Hercai’de Reyyan ailesi ve aşkı arasında kalıyor

Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker.

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Hercai’de Reyyan ailesi ve aşkı arasında kalıyor

Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir?

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