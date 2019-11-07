Hercai’de Reyyan ailesi ve aşkı arasında kalıyor
ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'nin 20.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyetini kanıtlamak için Aslanbey konağına giden Hazar'ı yerde hareketsiz yatarken bulan Reyyan büyük bir şok geçirir. Miran'ı intikamdan vazgeçirmek iç
Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır.
Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir.
Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker.