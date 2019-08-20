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  3. 20 Ağustos 2019 13:30

Hercai'de Reyyan'a hayat veren Ebru Şahin gündeme oturdu

Hercai dizisi ATV ekranlarında kısa sürede fenomen olurken, 12 bölümün ardından ilk sezonunu başarıyla bitirmişti. .

Hercai'de Reyyan'a hayat veren Ebru Şahin gündeme oturdu

Hercai dizisi ATV ekranlarında kısa sürede fenomen olurken, 12 bölümün ardından ilk sezonunu başarıyla bitirmişti. 2. sezon için Hercai dizisinin çekimlerine Mardin'de başlandığı ortaya çıktı. Rekortmen dizide Reyyan rolünü oynayan Ebru Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yaz tatilinde de boş durmayan Ebru Şahin, Şuursuz Aşk filminde rol aldı.

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Hercai'de Reyyan'a hayat veren Ebru Şahin gündeme oturdu

Daha sonra Tayland'a tatile giden güzel oyuncu, Hercai'nin çekimleri için Mardin'e döndü. Tatil boyunca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu. Hercai izleyicisi Reyyan olarak tanıdığı Ebru Şahin'in memleketini araştırdı. Peki Ebru Şahin aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

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Hercai'de Reyyan'a hayat veren Ebru Şahin gündeme oturdu

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Hercai'de Reyyan'a hayat veren Ebru Şahin gündeme oturdu

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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