Hercai'de Reyyan'a hayat veren Ebru Şahin gündeme oturdu

Daha sonra Tayland'a tatile giden güzel oyuncu, Hercai'nin çekimleri için Mardin'e döndü. Tatil boyunca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu. Hercai izleyicisi Reyyan olarak tanıdığı Ebru Şahin'in memleketini araştırdı. Peki Ebru Şahin aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.