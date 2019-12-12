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  3. 12 Aralık 2019 11:55

Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası’nın rol arkadaşı eski sevgilis

Hercai dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Oya Unustası eski sevgilisiyle gündem oldu. Hercai'de Miran'ın nikahlı karısı Gönül rolünü canlandıran Oya Unustası ile yine Hercai'de oynayan bir ismin uzun s

Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası’nın rol arkadaşı eski sevgilis

Hercai'de Miran'ın nikahlı karısı Gönül rolünü canlandıran Oya Unustası ile yine Hercai'de oynayan bir ismin uzun süren bir ilişkisi vardı. Hatta bu iki isim, ayrılmış olmalarına rağmen aynı tiyatro oyununda birlikte rol aldılar. Kader şimdi de onları Hercai dizisinde birleştirdi.

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Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası’nın rol arkadaşı eski sevgilis

İşte Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bir dönem birliktelik yaşayan o isim...

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Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası’nın rol arkadaşı eski sevgilis

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

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Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası’nın rol arkadaşı eski sevgilis

MUAZZEZ ERSOY-İSMET ÖZHAN

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