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  3. 18 Ekim 2019 15:06

Hercai'nin Reyyan'ı, eski görüntüsüyle olay oldu

ATV'de yayılanan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in estetik yaptırdığı iddia edildi. Şahin'in eski fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Hercai'nin Reyyan'ı, eski görüntüsüyle olay oldu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Ebru Şahin, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de seyirciyi büyülüyor.

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Hercai'nin Reyyan'ı, eski görüntüsüyle olay oldu

İstanbullu Gelin dizisinde, nikahtan kaçan Burcu karakteriyle de büyük sükse yakalayan Şahin, birçok projeyle karşımıza çıktı.

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Hercai'nin Reyyan'ı, eski görüntüsüyle olay oldu

Yasak Elma ve Savaşçı gibi büyük projelerde yer alan güzel oyuncu, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuştu.

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Hercai'nin Reyyan'ı, eski görüntüsüyle olay oldu

En son rol aldığı Hercai dizisiyle sarsılmaz bir üne kavuşan 27 yaşındaki oyuncunun, estetik güzeli olduğunu iddia edenler de vardı tabi.

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