Hercai'nin Reyyan'ı, eski görüntüsüyle olay oldu
ATV'de yayılanan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in estetik yaptırdığı iddia edildi. Şahin'in eski fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Ebru Şahin, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de seyirciyi büyülüyor.
İstanbullu Gelin dizisinde, nikahtan kaçan Burcu karakteriyle de büyük sükse yakalayan Şahin, birçok projeyle karşımıza çıktı.
Yasak Elma ve Savaşçı gibi büyük projelerde yer alan güzel oyuncu, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuştu.