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  3. 15 Kasım 2019 12:50

Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin oyuncularının özel hayatı da merak ediliyor. Hercai'de Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin de son zamanların en konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.

Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin Ekim ayında sinema yazarı Murat Özer ile dünyaevine girmişti. Çetin'den hayranlarına sürpriz daha geldi.

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Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi

Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Çetin, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile bebek beklediği müjdesini verdi.

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Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi

Senaryo gereği de hamile olan Feride Çatin paylaştığı fotoğrafa "Sen gelmeden önce dayanıklı olduğumu bilir, ama güçlü saymazdım kendimi. Sabrımı da vaktimi de hak etmeyenler için çar çur ederdim.

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Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi

Daha şimdiden senden ne çok şey öğrendim... Her şeye rağmen hayata tutunduğun; bana umut, nefes ve esin verdiğin için binlerce şükür. Birbirimize sımsıkı sarılacağımız günlerin hayali ile yaşıyorum. #bebeğimibeklerken" notunu düştü.

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