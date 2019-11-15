Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi
Atv'nin rekortmen dizisi Hercai ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin oyuncularının özel hayatı da merak ediliyor. Hercai'de Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin de son zamanların en konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.
Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin Ekim ayında sinema yazarı Murat Özer ile dünyaevine girmişti. Çetin'den hayranlarına sürpriz daha geldi.
Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Çetin, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile bebek beklediği müjdesini verdi.
Senaryo gereği de hamile olan Feride Çatin paylaştığı fotoğrafa "Sen gelmeden önce dayanıklı olduğumu bilir, ama güçlü saymazdım kendimi. Sabrımı da vaktimi de hak etmeyenler için çar çur ederdim.