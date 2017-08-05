Aslında göründüğünden 3 kat daha yaşlı
İtalyan oyuncu, model ve televizyon sunucusu Pamela Prati geniş bir hayran kitlesine sahip ve sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip ediliyor.
Prati’yi takip eden kitlenin oluşmasının arkasındaki sebepler ise birçok işi başarıyla icra etmesi ve güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakması ile sınırlı değil.
Cesur pozlar paylaşmaktan çekinmeyen İtalyan yıldız tam olarak 58 yaşında ve genç görüntüsüyle herkesi şaşkına uğratıyor.
İlk bakışta herkes tarafından 20'li yaşlarında bir genç kız sanılan Prati, gerçekte neredeyse 3 kat daha yaşlı.