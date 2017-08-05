  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Ağustos 2017 09:29

Aslında göründüğünden 3 kat daha yaşlı

İtalyan oyuncu, model ve televizyon sunucusu Pamela Prati geniş bir hayran kitlesine sahip ve sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

Aslında göründüğünden 3 kat daha yaşlı

Prati’yi takip eden kitlenin oluşmasının arkasındaki sebepler ise birçok işi başarıyla icra etmesi ve güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakması ile sınırlı değil.

1/ 15
Aslında göründüğünden 3 kat daha yaşlı

Cesur pozlar paylaşmaktan çekinmeyen İtalyan yıldız tam olarak 58 yaşında ve genç görüntüsüyle herkesi şaşkına uğratıyor.

2/ 15
Aslında göründüğünden 3 kat daha yaşlı

İlk bakışta herkes tarafından 20'li yaşlarında bir genç kız sanılan Prati, gerçekte neredeyse 3 kat daha yaşlı.

3/ 15
Aslında göründüğünden 3 kat daha yaşlı

Instagram hesabında 125 bin takipçisi bulunan Prati, görüntüsünü ve güzelliğini sağlıklı beslenme düzenine ve egzersiz programına borçlu olduğunu belirtiyor.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM