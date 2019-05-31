Herkes ''Çernobil''i konuşuyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de kısa sürede sevilen yabancı diziler arasında kendine yer bulan Çernobil (Chernobyl), İngiliz-Amerikan yapımı beş bölümlük bir mini dizi olarak çekildi. Dizi, Amerikan kablo kanalı HBO ile İngiliz televizyon kanalı Sky'ın ortak yapımı.



