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  3. 31 Mayıs 2019 10:40

Herkes ''Çernobil''i konuşuyor

Son dönemde yabancı dizi tutkunları, İngiliz-Amerikan yapımı tarihi drama dizisi Çernobil’i konuşuyor. İşte 5 bölümlük mini dizi Chernobyl'e dair bilinmesi gerekenler

Herkes ''Çernobil''i konuşuyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de kısa sürede sevilen yabancı diziler arasında kendine yer bulan Çernobil (Chernobyl), İngiliz-Amerikan yapımı beş bölümlük bir mini dizi olarak çekildi. Dizi, Amerikan kablo kanalı HBO ile İngiliz televizyon kanalı Sky'ın ortak yapımı.

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Herkes ''Çernobil''i konuşuyor

ABD’de 6 Mayıs’ta, İngiltere’de ise 7 Mayıs’ta seyirciyle buluşan dizinin Türkiye’deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Dizi her hafta pazartesi günü HBO’da yayınlandıktan sonra ertesi gün beIN Connect‘te gösteriliyor. Aynı zamanda beIN Series Drama kanalından da izlenebilen dizi, Türkiye saati ile pazartesiyi salıya bağlayan gece, saat 04.00’te yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri salı günü beIN Series Drama kanalında 22.00’de izleyiciyle buluşuyor.

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Herkes ''Çernobil''i konuşuyor

Dizinin şimdiye dek dört bölümü yayınlandı. Beşinci ve son bölüm, 3 Haziran’ı 4 Haziran’a bağlayan gece yayınlanacak.

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Herkes ''Çernobil''i konuşuyor

Kısa sürede sosyal medyada adından söz ettiren ve seyirciden büyük övgü alan dizi, Nisan 1986'da Sovyetler Birliği’nde meydana gelen Çernobil nükleer felaketini ve ardından gelen benzeri görülmemiş tasfiye girişimlerini ele alıyor.

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