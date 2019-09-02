Herkes onu kadın sanıyordu ama değilmiş ! İşte cinsiyet değiştiren ünlüler

Gerçek adı Erdoğan Kaşif'ti. 20'li yaşlarında Avrupa'da cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Daha sonra İtalya ve İsviçre'de Rita Santiago ismiyle striptizcilik yapmaya başladı. 1970'li yılların ortalarında ülkemize geri döndü ve bir yandan sahneye çıkarken bir yandan da erotik filmlerde yer almaya başladı. Yeşilçam'ın transeksüel yıldızı olarak anılıyordu.



