Herkes onu kadın sanıyordu ama değilmiş ! İşte cinsiyet değiştiren ünlüler
Cinsiyet değiştirme denildiğinde ilk aklımıza gelen isimlerden biri şüphesiz ki Bülent Ersoy'dur. Ancak dahası da var. İşte cinsiyet değiştiren ünlüler...
EMEL AYDAN
Yeşilçam filmlerinde boy gösteren bu çekici kadın, aslında doğuştan bir erkekti. İşin ilginç tarafı; rol arkadaşları da izleyiciler de bu durumu bilmiyordu.
Gerçek adı Erdoğan Kaşif'ti. 20'li yaşlarında Avrupa'da cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Daha sonra İtalya ve İsviçre'de Rita Santiago ismiyle striptizcilik yapmaya başladı. 1970'li yılların ortalarında ülkemize geri döndü ve bir yandan sahneye çıkarken bir yandan da erotik filmlerde yer almaya başladı. Yeşilçam'ın transeksüel yıldızı olarak anılıyordu.