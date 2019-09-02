  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Eylül 2019 14:44

Herkes onu kadın sanıyordu ama değilmiş ! İşte cinsiyet değiştiren ünlüler

Cinsiyet değiştirme denildiğinde ilk aklımıza gelen isimlerden biri şüphesiz ki Bülent Ersoy'dur. Ancak dahası da var. İşte cinsiyet değiştiren ünlüler...

Herkes onu kadın sanıyordu ama değilmiş ! İşte cinsiyet değiştiren ünlüler

EMEL AYDAN
Yeşilçam filmlerinde boy gösteren bu çekici kadın, aslında doğuştan bir erkekti. İşin ilginç tarafı; rol arkadaşları da izleyiciler de bu durumu bilmiyordu.

1/ 12
Herkes onu kadın sanıyordu ama değilmiş ! İşte cinsiyet değiştiren ünlüler

Gerçek adı Erdoğan Kaşif'ti. 20'li yaşlarında Avrupa'da cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Daha sonra İtalya ve İsviçre'de Rita Santiago ismiyle striptizcilik yapmaya başladı. 1970'li yılların ortalarında ülkemize geri döndü ve bir yandan sahneye çıkarken bir yandan da erotik filmlerde yer almaya başladı. Yeşilçam'ın transeksüel yıldızı olarak anılıyordu.

2/ 12
Herkes onu kadın sanıyordu ama değilmiş ! İşte cinsiyet değiştiren ünlüler

Babası Hüseyin Kaşif de bir Yeşilçam oyuncusuydu.

3/ 12
Herkes onu kadın sanıyordu ama değilmiş ! İşte cinsiyet değiştiren ünlüler

BÜLENT ERSOY
14 nisan 1981, salı sabahı İngiltere'nin Başkenti Londra'da Charring Cross hastanesinde geçirdiği ameliyatla cinsiyet değiştirdi.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM