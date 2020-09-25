Herkes onu konuşuyor; tam 5 eşi ve 24 çocuğu var

ABD'de yaşayan TV yıldızı Brady William'ın 5 eşi ve 24 çocuğuyla yaşadığı günlük hayatı görenleri şaşırttı. ABD'de hiç alışagelmeyen olayla ilgili TV'ler iki bölümlük belgesel yayınladı. ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City'de ailesiyle birlikte yaşayan eski bir Mormon Kilisesi piskoposu olan 51 yaşındaki William, " 5 eşim ve 24 çocuğum var. Çok da keyifli. Çok eşlilik oldukça rahat günlük işlerim kolaylaşıyor" diye konuştu. Rosemary, Robyn, Nonie, Paulie ve Rhonda adlarında 5 kadın ile evli ve bir feminist olduğunu iddia eden William’ın 24 çocuğu bulunuyor. Yasal olarak Paulie ile evliyken diğer evliliklerinin dini nikah olduğunu belirtti.