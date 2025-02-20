Heyecan kaldığı yerden devam ediyor... The Last of Us 2 için tarih açıklandı
Warner Bros Discovery’nin dijital platformu HBO, 4 sezon olarak planlanan The Last of Us'ın ikinci sezonunun yayınlanacağı tarihi resmen açıkladı.
HBO’nun Game of Thrones’un finalinden bu yana en büyük yapımlarından biri olan The Last of Us, ortalama 30 milyon izleyiciye ulaşmış ve sekiz Emmy ödülü kazanmıştı.
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Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey’nin paylaştığı dizi ilk sezonda aynı isimdeki bir PlayStation oyununu ekran taşımıştı.
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İkinci sezon devam oyunu ‘The Last of Us: Part II’yi konu alacak.
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Devam oyununda olduğu gibi yeni sezon da beş yıl sonrasına bir zaman atlamasıyla başlayacak ve yaşadıklarıyla olgunlaşmış Joel ile Ellie’yi zombi tehdidiyle karşı karşıya getirecek.
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