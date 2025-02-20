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  4. Heyecan kaldığı yerden devam ediyor... The Last of Us 2 için tarih açıklandı

Heyecan kaldığı yerden devam ediyor... The Last of Us 2 için tarih açıklandı

Warner Bros Discovery’nin dijital platformu HBO, 4 sezon olarak planlanan The Last of Us'ın ikinci sezonunun yayınlanacağı tarihi resmen açıkladı.

Heyecan kaldığı yerden devam ediyor... The Last of Us 2 için tarih açıklandı - Resim: 1

HBO’nun Game of Thrones’un finalinden bu yana en büyük yapımlarından biri olan The Last of Us, ortalama 30 milyon izleyiciye ulaşmış ve sekiz Emmy ödülü kazanmıştı.

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Heyecan kaldığı yerden devam ediyor... The Last of Us 2 için tarih açıklandı - Resim: 2

Başrollerini Pedro Pascal ve Bella Ramsey’nin paylaştığı dizi ilk sezonda aynı isimdeki bir PlayStation oyununu ekran taşımıştı.

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Heyecan kaldığı yerden devam ediyor... The Last of Us 2 için tarih açıklandı - Resim: 3

İkinci sezon devam oyunu ‘The Last of Us: Part II’yi konu alacak.

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Heyecan kaldığı yerden devam ediyor... The Last of Us 2 için tarih açıklandı - Resim: 4

Devam oyununda olduğu gibi yeni sezon da beş yıl sonrasına bir zaman atlamasıyla başlayacak ve yaşadıklarıyla olgunlaşmış Joel ile Ellie’yi zombi tehdidiyle karşı karşıya getirecek.

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