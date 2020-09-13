Hilal Toprak kafaları karıştırdı: Bir anlık sinir ile paylaştım!

PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hilal Toprak, “İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler.” mesajını paylaştı.