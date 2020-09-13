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  3. 13 Eylül 2020 00:50

Hilal Toprak kafaları karıştırdı: Bir anlık sinir ile paylaştım!

Şarkıcı Ferman Toprak ile evli olan Hilal Toprak, sosyal medya hesabı üzerinden eşiyle boşanacaklarını duyurmuştu. Daha sonra paylaşımını silen Hilal Toprak, "Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Boşanma asla olmayacak" açıklamasını yaptı.

Hilal Toprak kafaları karıştırdı: Bir anlık sinir ile paylaştım!

Hilal Toprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Ferman Toprak ile boşanacaklarını duyurmuştu. Daha sonra paylaşımını silen Hilal Toprak, 'O paylaşımı bir anlık sinir ile yaptım' dedi.  

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Hilal Toprak kafaları karıştırdı: Bir anlık sinir ile paylaştım!

Şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Toprak ile 2015 yılında nikah masasına oturdu. Çift 2018 yılında kızları Adel Su'yu kucağına aldı.  

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Hilal Toprak kafaları karıştırdı: Bir anlık sinir ile paylaştım!

Mutlu bir evlilik süren çiftin son zamanlarda sıkıntılı günler yaşadığı ortaya çıktı.   

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Hilal Toprak kafaları karıştırdı: Bir anlık sinir ile paylaştım!

PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hilal Toprak, “İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler.” mesajını paylaştı.

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