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  4. How I Met Your Mother dizisinin devamı geliyor

How I Met Your Mother dizisinin devamı geliyor

2005-2014 yılları arasında dokuz sezon yayınlanan How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father için dijital yayın servisi Hulu'dan onay çıktı.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, How I Met Your Father, This Us'ın ortak yaratıcıları olan, yeni dizide yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapacak, aynı zamanda Love, Victor'ın ortak yaratıcıları Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger'den geliyor.

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 Devam dizisi izleyiciyi Sophie ve arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak.

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Dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı ise henüz belli değil.

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How I Met Your Mother'ın yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas da devam dizisinde yönetici yapımcı olarak yer alacak.

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