How I Met Your Mother dizisinin devamı geliyor
2005-2014 yılları arasında dokuz sezon yayınlanan How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father için dijital yayın servisi Hulu'dan onay çıktı.
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, How I Met Your Father, This Us'ın ortak yaratıcıları olan, yeni dizide yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapacak, aynı zamanda Love, Victor'ın ortak yaratıcıları Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger'den geliyor.
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Devam dizisi izleyiciyi Sophie ve arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak.
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Dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı ise henüz belli değil.
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How I Met Your Mother'ın yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas da devam dizisinde yönetici yapımcı olarak yer alacak.
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