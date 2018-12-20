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  3. 20 Aralık 2018 18:35

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hulusi Kentmen, aramızdan ayrılışının 25'inci yılında saygıyla anılıyor.

Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Yeşilçam'da unutulmaz filmlere imzasını atan ve pala bıyıklarıyla hafızalardan kazınmayan usta oyuncu Hulusi Kentmen, ölümünün 25'inci yıl dönümünde Türk halkı tarafından saygıyla anılıyor.

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Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

Zamanın Bulgaristan Krallığı'na bağlı Tırnova şehrinde 20 Ocak 1912'de doğan Hulusi Kentmen, ilk olarak 1942'de kamera karşısına geçti.

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Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

"Senede bir gün" filmiyle büyük bir yükseliş yakalayan emektar oyuncu, "İstiklal Madalyası", 1949'da "Şehitler Kalesi",

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Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor

1950'de "Estergon Kalesi" ve "Züfikar'ın Gölgesinde", 1951'de "Barbaros Hayrettin Paşa" gibi 500'e yakın filmde rol alarak izleyicinin karşısına geçti.

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