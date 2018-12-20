Hulusi Kentmen vefatının 25'inci yılında saygıyla anılıyor
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hulusi Kentmen, aramızdan ayrılışının 25'inci yılında saygıyla anılıyor.
Yeşilçam'da unutulmaz filmlere imzasını atan ve pala bıyıklarıyla hafızalardan kazınmayan usta oyuncu Hulusi Kentmen, ölümünün 25'inci yıl dönümünde Türk halkı tarafından saygıyla anılıyor.
Zamanın Bulgaristan Krallığı'na bağlı Tırnova şehrinde 20 Ocak 1912'de doğan Hulusi Kentmen, ilk olarak 1942'de kamera karşısına geçti.
"Senede bir gün" filmiyle büyük bir yükseliş yakalayan emektar oyuncu, "İstiklal Madalyası", 1949'da "Şehitler Kalesi",