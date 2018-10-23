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  3. 23 Ekim 2018 09:06

Hülya Avşar: Aşkı kapalı yaşıyorum

Katıldığı ödül töreninde dalgın halleriyle dikkat çeken Hülya Avşar, muhabirlerin ''Yoksa aşık mısınız?'' sorusuna yanıt verdi.

Hülya Avşar: Aşkı kapalı yaşıyorum

Hülya Avşar’ın adına düzenlenen tenis turnuvasının ödül töreni, önceki akşam yapıldı.

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Hülya Avşar: Aşkı kapalı yaşıyorum

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, dalgın halleriyle dikkat çeken oyuncu, muhabirlerin “Yoksa aşık mısınız?” sorusuna, yanıt verdi:

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Hülya Avşar: Aşkı kapalı yaşıyorum

"AŞKI KAPALI YAŞIYORUM"

Avşar, “Mutluyum ve keyifliyim. Tatilden yeni geldim ama yine gitmek istiyorum. Şimdilik aşk yok ama olursa bilmiyorum. Aşkı çok kapalı yaşıyorum” dedi.

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Hülya Avşar: Aşkı kapalı yaşıyorum

Hülya Avşar, bir ilişkiden beklentisini şöyle açıklamıştı:

"Önce saygı ve huzur. Aynı evin içinde birbirimizin varlığını hissederek yok olmayı becermeliyiz. Genç sevgili istemem. Öğrenmeyi, gelişmeyi seviyorum. Bu da benden küçüklerle mümkün değil. Erkeğin zekası, kültür seviyesi her şeyden önemli"

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