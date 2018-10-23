Hülya Avşar: Aşkı kapalı yaşıyorum
Katıldığı ödül töreninde dalgın halleriyle dikkat çeken Hülya Avşar, muhabirlerin ''Yoksa aşık mısınız?'' sorusuna yanıt verdi.
Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, dalgın halleriyle dikkat çeken oyuncu, muhabirlerin “Yoksa aşık mısınız?” sorusuna, yanıt verdi:
"AŞKI KAPALI YAŞIYORUM"
Avşar, “Mutluyum ve keyifliyim. Tatilden yeni geldim ama yine gitmek istiyorum. Şimdilik aşk yok ama olursa bilmiyorum. Aşkı çok kapalı yaşıyorum” dedi.
Hülya Avşar, bir ilişkiden beklentisini şöyle açıklamıştı:
"Önce saygı ve huzur. Aynı evin içinde birbirimizin varlığını hissederek yok olmayı becermeliyiz. Genç sevgili istemem. Öğrenmeyi, gelişmeyi seviyorum. Bu da benden küçüklerle mümkün değil. Erkeğin zekası, kültür seviyesi her şeyden önemli"