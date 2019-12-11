Hülya Avşar: Aşkım için dükkan bastım!

OYNAMADIĞIM İÇİN PİŞMAN OLDUĞUM FİLMLER VAR "Yakın zamanda beni dizide göremeyeceksiniz. Sinema filmini çok özledim ama Türkiye'de bana göre, benim yaşıma, jenerasyonuma göre hikaye üretmek gibi bir şey olmadığı için çok zorlanıyorum. Gelen senaryolardan beğenmeyip sonradan beğenmediğime pişman olduğum işler var tabi. Eğreti Gelin, Sofra Sırları, Gönül Yarası gibi… Kıskandım."