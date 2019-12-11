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  3. 11 Aralık 2019 12:40

Hülya Avşar: Aşkım için dükkan bastım!

Hülya Avşar radyo programına konuk oldu. Sunucuların sorularını cevaplayan Hülya Avşar yanıtlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Canlı yayında konu aşktan açılınca dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hülya Avşar, 'Aşkım uğruna

Hülya Avşar: Aşkım için dükkan bastım!

Hülya Avşar canlı yayınlanan radyo programına konuk oldu.

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Hülya Avşar: Aşkım için dükkan bastım!

Canlı yayında sinemadan aşk hayatına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Hülya Avşar şunları söyledi;

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Hülya Avşar: Aşkım için dükkan bastım!

OYNAMADIĞIM İÇİN PİŞMAN OLDUĞUM FİLMLER VAR "Yakın zamanda beni dizide göremeyeceksiniz. Sinema filmini çok özledim ama Türkiye'de bana göre, benim yaşıma, jenerasyonuma göre hikaye üretmek gibi bir şey olmadığı için çok zorlanıyorum. Gelen senaryolardan beğenmeyip sonradan beğenmediğime pişman olduğum işler var tabi. Eğreti Gelin, Sofra Sırları, Gönül Yarası gibi… Kıskandım."

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Hülya Avşar: Aşkım için dükkan bastım!

"Ben güncel hayat hikayelerini seviyorum, örneğin Reha Erdem'le bir film çekecektik. 'Oğlunun arkadaşına aşık olan anne'yi oynamak istedim. Henüz gerçekleşmedi ama. Aslında aykırı olarak görüyoruz ama bunlar etrafımızda yaşanan şeyler."

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