Hülya Avşar ekranlara dönüyor, yeni projesi şimdiden tartışma konusu oldu!
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hülya Avşar ATV ekranlarında yayınlanacak olan Aynı Yağmur Altında adlı diziyle ekranlara geri dönüyor...
Hülya Avşar, yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı'nın yer aldığı Atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'yla ekranlara geri dönüyor.
Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin çekim öncesi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken setten gelen ilk kareler sosyal medyada gündem oldu.
Aynı Yağmurun Altında adlı proje için set hazırlığına başlayan Avşar’ın, dizide başörtülü bir karakterle izleyicisinin karşısına çıkacağı öğrenildi.
Dizi de "Fazilet Aydan" karakterine hayat verecek olan ve son dönemde ekranlarda yüzüne filtre uygulatan Hülya Avşar’ın bu sefer rolü yüzüne filtre kullanmayacağı öğrenildi.
