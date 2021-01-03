  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Ocak 2021 22:38

Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı

Bursa Uludağ'da kayak yapan sanatçı Hülya Avşar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar’ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı

Hülya Avşar, yeni yılı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da karşıladı. Avşar, snowboard ile kayak yaptığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 

1/ 4
Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı

Avşar’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Avşar ayrıca, Uludağ’da kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile tatilden bir fotoğrafı da paylaştı.

2/ 4
Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı

3/ 4
Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM