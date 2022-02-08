Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan aile pozu
Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, önceki akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya'da bir balıkçıda görüntülendi.
Bir döneme damga vuran çiftlerden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanmışlardı. Bu evliliklerinden Zehra adında bir kızları olan ikili, boşandıktan sonra arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Avşar ile futbol yorumcusu Çilingiroğlu, son olarak 24 yaşındaki kızları Zehra ile birlikte Tarabya'da yer alan bir balık restoranından çıkarken objektiflere takıldı.
"AİLE POZU VERELİM"
Çıkışta muhabirlerin poz isteğini geri çevirmeyen Çilingiroğlu, "Hülya, gelin bir aile pozu verelim" ifadelerini kullandı. Pozlarını veren aile, sonrasında kişisel araçlarına bindi.
Avşar, aracına yönelirken "Arkadaşlar artık ayaküstü röportaj vermeyeceğim, sizi de kırmak istemiyorum. Her şey gayet güzel gidiyor, her şey yolunda" diyerek, uzaklaştı.