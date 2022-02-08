Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan aile pozu

Bir döneme damga vuran çiftlerden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 8 yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanmışlardı. Bu evliliklerinden Zehra adında bir kızları olan ikili, boşandıktan sonra arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.