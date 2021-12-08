Hülya Avşar ve Müjde Ar'ın gizli fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Müjde Ar ve ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın gizli fotoğrafları ortaya çıktı.
Türkiye'de bir döneme damga vuran Müjde Ar ve Hülya Avşar magazin gündeminde sık sık yer aldı.
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Filmleri ile hafızalara kazınan ünlü isimler Avşar ve Ar, bir dönemin ünlü buz pateni kulübüne sık sık gidiyordu.
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Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır gibi ünlü isimlerin de uğrak yeri olan buz pateni kulübünde çekilmiş fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı.
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Hülya Avşar ve Müjde Ar'ın o dönem gazetelerde yayınlanmayan buz pateni görüntüleri sosyal medyayı salladı.
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