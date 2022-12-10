Hülya Avşar yeni klibinde çırılçıplak soyundu
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın yeni şarkısı ''Anlatma''nın klibi olay oldu. Çırılçıplak kameraların karşısına geçen Hülya Avşar eleştiri yağmuruna tutuldu.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, "Anlatma" şarkısının klibini yayınlandı. Sözü Şebnem Sungur, müziği Sezgi Erciyas, düzenlemesini ise Mustafa Ceceli'nin yaptığı şarkının klibi büyük ses getirdi.
59 yaşındaki Hülya Avşar, yeni şarkısının klibi için çırılçıplak kameraların karşısına geçti. Klipte yürüyüş yaparken tanıştığı yazılımcı Murat Altan da rol aldı.
Hiç tanımadığı Murat Altan'a klibinde oynamayı teklif eden Hülya Avşar süreci şöyle anlattı:
"Epey bir oyuncu aradık. Hep yakışıklı yakışıklı jönler buluyorlar. Açıkçası çok yakışıklı adam cazip gelmiyor, sevmiyorum. Sonra yürüyüş yaparken bir baktım karşıdan karizmatik bir adam geliyor.
İşte bu olmalı klipte dedim! Kendisi önce inanamadı. Dalga geçtiğimi zannetti sonra ‘Ne olacak ki benim için de hatıra olur’ dedi. Biraz masraflı bir çalışma oldu ama değdi."
ÇIPLAK SAHNELER ELEŞTİRİ KONUSU OLDU
Hülya Avşar'ın yeni klibi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Avşar'ın sesini ve şarkısını çok beğenirken bir kısım da klipteki çıplak sahnelerini eleştirdi.