Hülya Avşar yönetmenliğini yaptığı yeni klibi için kesenin ağzını açtı
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, uzun süreden sonra müzik piyasasına dönerken yeni klibi için kesenin ağzını açtı.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 58 yaşındaki Avşar kızı, geçtiğimiz günlerde 'Yapma Aşkım' adlı yeni şarkısının klibinden tanıtım videosu paylaşmıştı.
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Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar'ın klibinde göğsüne sakız yapıştırma hareketiyle gündem olmuştu.
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Avşar, yönetmenliğini de yaptığı yeni klibi ‘Yapma Aşkım’ için kesenin ağzını açtı. Balat’ta çekilen klip için 50 kişilik ekip sadece sekiz saat çalıştı.
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Hülya Avşar sekiz saat çalışma kuralını klibinde de uyguladı. Elbiseler özel olarak diktirildi. Takılar anlaştığı mücevher markası tarafından tasarlandı. Özel filtrelerin kullanıldığı klip için 250 bin TL harcandı.
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