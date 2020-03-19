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  3. 19 Mart 2020 16:50

Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki

Hülya Avşar önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Avşar'ın tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü.

Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki

Hülya Avşar önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Avşar'ın tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü.

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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki

HERKES KENDİ BACAĞINDAN ASILIR! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun 'Korunmak için bir önlem almadım' sözlerini hatırlatan muhabirlere Avşar şu açıklamayı yaptı:

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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki

"Bir de doktor anne baba çocuğu, herkes kendi bacağından asılır. O da böyle! Bazen cesaretli insanlara da ihtiyacımız var. İçimiz karardı.

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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki

BOŞ OLAN YERLERDE GEZİYORUM Bugünlerde en başta psikolojimi bozmamaya çalışıyorum, dikkat ettiğimiz sürece bir şey yok. Evden çıkıyorum ama tek başıma boş olan yerlerde geziyorum. Kayınvalidemle her zaman konuşuyoruz.(eski kayınvalidem ama benim için hep bir anne olmuştur.)

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