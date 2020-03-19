Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki
Hülya Avşar önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Avşar'ın tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü.
Hülya Avşar önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Avşar'ın tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü.
HERKES KENDİ BACAĞINDAN ASILIR! Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun 'Korunmak için bir önlem almadım' sözlerini hatırlatan muhabirlere Avşar şu açıklamayı yaptı:
"Bir de doktor anne baba çocuğu, herkes kendi bacağından asılır. O da böyle! Bazen cesaretli insanlara da ihtiyacımız var. İçimiz karardı.