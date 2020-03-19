Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki

BOŞ OLAN YERLERDE GEZİYORUM Bugünlerde en başta psikolojimi bozmamaya çalışıyorum, dikkat ettiğimiz sürece bir şey yok. Evden çıkıyorum ama tek başıma boş olan yerlerde geziyorum. Kayınvalidemle her zaman konuşuyoruz.(eski kayınvalidem ama benim için hep bir anne olmuştur.)