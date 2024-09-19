Hülya Avşar'dan olay itiraf: ''Biriyle beraberken bile birini beğendiğim oldu''
Şimdilerde Bir Hülya Avşar Sohbeti adlı programda ünlüleri ağırlayarak izleyicisiyle buluşan Yeşilçam'ın ünlü ismi Hülya Avşar sadakatsizlikle ilgili yaptığı "Biriyle beraberken bile birini beğendiğim oldu" açıklamasıyla gündem oldu.
Uzun süredir aşk hayatında yalnız olan Hülya Avşar, ilişkilere dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
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İstanbul Boğazı'nda yürüyüş yaparken görüntülenen Hülya Avşar, muhabirlerin aşkla ilgili sorularına yanıt verdi.
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Takvim gazetesinden Aydın Hamza'nın haberine göre kendisinin egoist olduğunu itiraf eden Hülya Avşar, sadakatsizlik ile ilgili yaptığı açıklamayla tepki çekti.
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Avşar, aşka dair şunları söyledi: "Birine bağlı kalmak artık bana göre değil. Aşk antenleri açık ama artık biriyle akşam yemek yemek sabah arayıp konuşmak bana uzak gelen şeyler. Böyle alıştığım için birliktelik aramıyorum. Birine bağlı kalmak istemiyorum. Benim konumumdaki insanların aşk hayatının olması o kadar zor ki..."
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