Hülya Avşar'dan olay itiraf: ''Biriyle beraberken bile birini beğendiğim oldu''

Avşar, aşka dair şunları söyledi: "Birine bağlı kalmak artık bana göre değil. Aşk antenleri açık ama artık biriyle akşam yemek yemek sabah arayıp konuşmak bana uzak gelen şeyler. Böyle alıştığım için birliktelik aramıyorum. Birine bağlı kalmak istemiyorum. Benim konumumdaki insanların aşk hayatının olması o kadar zor ki..."