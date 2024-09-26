Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen Kaya Çilingiroğlu itirafı

Hülya Avşar, "İhanet vefa gibi bir şeyse affedilemez. Vefa benim kırmızı çizgim, hiç tahammül edemediğim bir şey. Aldatmak bile daha hafif kalıyor ihanetin yanında. İhanetin bağışlanması dinamiklere bağlı. Benim ilişkimde de buna benzer şeyler yaşadım" diye konuştu.