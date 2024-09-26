Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen Kaya Çilingiroğlu itirafı
Şimdilerde Bir Hülya Avşar Sohbeti adlı programda ünlüleri ağırlayarak izleyicisiyle buluşan Yeşilçam'ın ünlü ismi Hülya Avşar, kendisini aldatan eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile ilgili yıllar sonra yaptığı itirafla gündem oldu.
Ekranlardan uzak kalsa da açıklamalarıyla her daim magazin gündeminde kalmayı başaran Hülya Avşar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu, NTV'de yayınlanan Empati programına konuk oldu.
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Avşar, burada 1997-2005 yılları arasında evli kaldığı Kaya Çilingiroğlu'nun, kendisini Feraye Tanyolaç ile aldattığı süreçten bahsetti.
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Ahmet Mümtaz Taylan'ın "İhanet nedir?" sorusunu yanıtlayan Hülya Avşar özellikle "aldatılan bir kadın" olarak dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Hülya Avşar, "İhanet vefa gibi bir şeyse affedilemez. Vefa benim kırmızı çizgim, hiç tahammül edemediğim bir şey. Aldatmak bile daha hafif kalıyor ihanetin yanında. İhanetin bağışlanması dinamiklere bağlı. Benim ilişkimde de buna benzer şeyler yaşadım" diye konuştu.
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