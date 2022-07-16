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  4. Hülya Avşar'ın sahne kıyafeti şaşkına çevirdi: ''Giyinmeye fırsat bulamadım''

Hülya Avşar'ın sahne kıyafeti şaşkına çevirdi: ''Giyinmeye fırsat bulamadım''

Konser maratonu devam eden ünlü şarkıcı Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı. Avşar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hülya Avşar'ın sahne kıyafeti şaşkına çevirdi: ''Giyinmeye fırsat bulamadım'' - Resim: 1

Ünlü sanatçı Hülya Avşar,  sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 

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Hülya Avşar'ın sahne kıyafeti şaşkına çevirdi: ''Giyinmeye fırsat bulamadım'' - Resim: 2

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı.

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Hülya Avşar'ın sahne kıyafeti şaşkına çevirdi: ''Giyinmeye fırsat bulamadım'' - Resim: 3

O kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Avşar kızı, gönderisine "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da" notunu yazdı.

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Hülya Avşar'ın sahne kıyafeti şaşkına çevirdi: ''Giyinmeye fırsat bulamadım'' - Resim: 4

Ünlü sanatçı Avşar'ın paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi görürken beğeni yağmuruna tutuldu.

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