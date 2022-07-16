Hülya Avşar'ın sahne kıyafeti şaşkına çevirdi: ''Giyinmeye fırsat bulamadım''
Konser maratonu devam eden ünlü şarkıcı Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı. Avşar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hülya Avşar, sahneye bornozla çıktı.
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O kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Avşar kızı, gönderisine "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da" notunu yazdı.
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Ünlü sanatçı Avşar'ın paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi görürken beğeni yağmuruna tutuldu.
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