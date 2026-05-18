Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık 'Şoför' filmi anısı Sivas Valiliği tarafından yeniden canlandırıldı

Türkiye'nin kültürel hafızasını canlı tutan etkinliklerden biri olan 3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali, bu yıl Türk sinemasının "Dört Yapraklı Yoncası"ndan biri olan efsanevi sanatçı Hülya Koçyiğit'i ağırladı. Haber3.com kültür-sanat masası olarak takip ettiğimiz festivalde, Sivas Valiliği'nin usta oyuncuya hazırladığı nostaljik sürpriz, günün en çok konuşulan ve paylaşılan kültürel olaylarından biri haline geldi.