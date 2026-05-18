Hülya Koçyiğit'in 50 yıllık 'Şoför' filmi anısı Sivas Valiliği tarafından yeniden canlandırıldı
3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali'nin onur konuğu Hülya Koçyiğit, Sivas Valiliği'nin sürpriziyle 50 yıl öncesine döndü. Türk sinemasının efsanevi ismi, 1976 yapımı 'Şoför' filminde kullandığı ikonik kırmızı otomobilin bir benzeriyle Sivas caddelerinde nostaljik bir tura çıktı. Valiliğin sosyal medyada paylaştığı bu duygusal anlar, hem Sivaslılardan hem de sinemaseverlerden büyük beğeni topladı.
Türkiye'nin kültürel hafızasını canlı tutan etkinliklerden biri olan 3'üncü Sivas Uluslararası Film Festivali, bu yıl Türk sinemasının "Dört Yapraklı Yoncası"ndan biri olan efsanevi sanatçı Hülya Koçyiğit'i ağırladı. Haber3.com kültür-sanat masası olarak takip ettiğimiz festivalde, Sivas Valiliği'nin usta oyuncuya hazırladığı nostaljik sürpriz, günün en çok konuşulan ve paylaşılan kültürel olaylarından biri haline geldi.
1976 Yapımı 'Şoför' Filmi Sivas Caddelerinde Hayat Buldu
Orhan Gencebay ile başrollerini paylaştığı ve 1976 yılında vizyona giren unutulmaz 'Şoför' filmi, tam yarım asır sonra Sivas sokaklarında yeniden vücut buldu. Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün özel organizasyonuyla, filmde hafızalara kazınan o ikonik kırmızı otomobilin bir benzeri temin edildi. Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, bu klasik araçla Sivas kent merkezinde adeta zamanda duygusal bir yolculuğa çıktı. 50 yıl önceki o meşhur sahnelerin benzer açılarla yeniden çekilmesi, Sivas caddelerine Yeşilçam'ın o eşsiz zarafetini ve ruhunu taşıdı.
Valilikten Duygulandıran Paylaşım: "Geçmişin Zarafetini Selamladı"
Çekilen bu özel görüntüler, Sivas Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından “Bir film karesinden süzülüp gelen hatıra..." notuyla paylaşıldı. Yayınlanan videoda Koçyiğit'in caddelerdeki nostaljik turu ve geçmişi tebessümle yâd ettiği anlar yer alırken, Valilik paylaşımında, "Kıymetli sanatçımız, 1976 yapımı 'Şoför' filminin hafızalara kazınan sahnesini yıllar sonra yeniden yaşadı" ifadelerine yer verildi.
Duygusal atmosferi ve nostaljik dokusuyla dikkat çeken bu anlamlı vefa örneği, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yeşilçam'a saygı duruşu" olarak nitelendirildi ve kısa sürede binlerce beğeni topladı.