İBB'nin bu bütçesi ''Hadise'' çıkartacak: Hadise'nin İBB'den alacağı konser ücreti dudak uçuklattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinliklernde sahne alması için ünlü şarkıcı Hadise ile anlaşmıştı. Ancak İBB'nin kasasından Hadise'ye ödenecek ücret ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz günlerde İzmir'de Konak Belediyesi'nin 29 Ekim kutlamalarında Şevval Sam konseri için 5 milyon 300 bin TL bütçe ayırdığının ortaya çıkması tepki çekmişti.
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İBB tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek konserde Hadise, Emir Can İğrek ve Burak Yeter sahne alacak.
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Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek konser için en yüksek bedel ise Hadise'ye yapılacak.
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İddiaya göre İBB, Hadise konseri için tam 6 milyon TL bütçe ayırdığı öne sürüldü.
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