İbo Show'un yayın günü belli oldu

‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, 31 Ekim Cumartesi saat 20.00’de. Herkesin merakla beklediği ‘İbo Show’un ilk bölüm tanıtımı ve afiş fotoğrafı yayınlandı. Kahkaha ve hüznün bir arada olduğu tanıtımda, ünlü sanatçının şarkı söylediği anlar büyük merak uyandırdı.