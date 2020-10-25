İbo Show'un yayın günü belli oldu
Star, yeni sezonda milyonların özlediği İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve İbo Show, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.
İbrahim Tatlıses ekrana dönüyor. Star, yeni sezonda milyonların özlediği İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve İbo Show, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.
‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, 31 Ekim Cumartesi saat 20.00’de. Herkesin merakla beklediği ‘İbo Show’un ilk bölüm tanıtımı ve afiş fotoğrafı yayınlandı. Kahkaha ve hüznün bir arada olduğu tanıtımda, ünlü sanatçının şarkı söylediği anlar büyük merak uyandırdı.
İlk bölümün sürpriz konukları ise; Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer. Konuklarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak olan İbrahim Tatlıses, herkesi ekran başına kilitleyecek.