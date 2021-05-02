İbo Show'da Ebru Yaşar rüzgarı!
Son albümü Gel de Sevme ile adından söz ettiren Ebru Yaşar, İbo Show’a da adeta damgasını vurdu...
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen İbo Show’da dopdolu bir gece daha yaşandı.
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İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show’da bu hafta Simge Sağın, Murat Dalkılıç, Ersay Üner ve Ebru Yaşar programa damgasını vurdu.
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Ekran başındakilere unutulmaz anlar yaşatan İbo Show Ebru Yaşar’ın şarkılarıyla coştu.
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Keyifli anların yaşandığı İbo Show’da Ebru Yaşar Gel de Sevme adlı yeni albümündeki şarkıları hayranları için seslendirdi.
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