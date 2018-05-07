İbrahim Büyükak çocukluk aşkıyla evlendi
''Çok Güzel Hareketler Bunlar'' programıyla ünlenen İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile dünyaevine girdi.
Oyuncu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile bu akşam nikâh masasına oturdu.
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile bu akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda nikâh masasına oturdu.
Mutlu çift, güzel haberi sosyal medyadan ''Bugün o gün'' notuyla sevenleriyle paylaştı. Çiftin düğünü bu akşam aile dostları ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşti.