İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ilgi odağı oldu

Geçirdiği beyin kanaması sonucu genç yaşta sevenlerine veda eden şarkıcı İbrahim Erkal, vefatının üçüncü yılında anılıyor. Birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal'ın ani ölümü hayranlarını acıya boğmuş, ardında 3 çocuk bırakmıştı. İbrahim Erkal vefat ettiğinde henüz 12 günlük olan Elif Su ise büyüdü.