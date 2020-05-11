İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ilgi odağı oldu
Geçirdiği beyin kanaması sonucu genç yaşta sevenlerine veda eden şarkıcı İbrahim Erkal, vefatının üçüncü yılında anılıyor. Birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal'ın ani ölümü hayranlarını acıya boğmuş, ardında 3 çocuk bırakmıştı. İbrahim Erkal vefat ettiğinde henüz 12 günlük olan Elif Su ise büyüdü.
Geçirdiği beyin kanaması sonucu genç yaşta sevenlerine veda eden şarkıcı İbrahim Erkal, vefatının üçüncü yılında anılıyor. Birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı İbrahim Erkal'ın ani ölümü hayranlarını acıya boğmuş, ardında 3 çocuk bırakmıştı. İbrahim Erkal vefat ettiğinde henüz 12 günlük olan Elif Su ise büyüdü.
3 yaşına basan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su'yun son hali...