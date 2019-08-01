İbrahim Kutluay uğruna evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile ayrıldı
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, uğruna Demet Şener'le 10 yıllık evliliğini bitirdiği Edvina Sponza ile yollarını ayırdı. Uzun süredir süren ilişkiyi bir süre önce bitirme kararı aldığı öğrenilen Kutluay, ayrılığı sosyal medyada
Eski eşi Demet Şener'le olaylı bir şekilde boşanan İbrahim Kutluay, yıllardır sevgilisi Edvina Sponza ile yasak aşk yaşıyordu.
Kutluay'ın, yaşanan bu uzun süreli ilişkiyi bitirme kararı aldığı ve sonunda başardığı ortaya çıktı.
"SONUNDA ÖZGÜRLÜK" İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından "Freedom finally (Sonunda özgürlük") paylaşımı yaptı. Daha sonra vakit kaybetmeden Edvina Sponza'yı da takip listesinden çıkardı.