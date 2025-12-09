İbrahim Selim yeni aşkını ilan etti! Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi tanıdık çıktı
Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, kendisinden 16 yaş küçük sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile yeni bir aşka yelken açtı.
Bir süre önce DJ Daye Ay ile nişanını bitiren oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, yeni bir aşka yelken açtı. Selim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile yeni bir ilişkiye başladı.
1 / 5
46 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta yeni birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak merak uyandırmıştı.
2 / 5
Selim, Ayşe Şeyma Keten ile ilk fotoğrafını da yine sosyal medya üzerinden paylaşarak ilişkisini resmileştirdi. Aşk dolu poz, kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisini gördü.
3 / 5
Sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, Oha Diyorum ve Yap Yap kanallarının kurucusu Melih Abuaf ile uzun süre aşk yaşamıştı.
4 / 5