İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya arasındaki aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sanatçı, sevgilisiyle evlendiği söylemiş, daha sonra konunun yanlış anlaşıldığını söyleyerek geri adım atmıştı.
'İbo Show'da açıklamalarda bulunan Tatlıses, Gülçin Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını söylemişti. Sevgilisi ile aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu vurgulamıştı.
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12 yıl aradan sonra ilk kez Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle buluşan arabesk müziğin efsanesi, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
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Sevgilisi Gülçin Karakaya ile el ele pozunu yayınlayan Tatlıses, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya lebiderya, bizimki de lebi orman" mesajını yazdı.
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Tatlıses, bir süre hasret kaldığı sevgilisine geçtiğimiz temmuz ayında yeniden kavuşmuştu. Sevgilisi, bu anları, "Geldi gönlümün efendisi" notuyla kalp emojisi koyarak paylaşmıştı.
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