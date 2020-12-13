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  3. 13 Aralık 2020 10:08

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu... ''Beni affet kızım''

9 yıl sonra ekranlara geri dönen İbo Show'un bu haftaki konukları Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Mustafa Üstündağ ve Nilgün Belgün oldu. İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada'nın da misafir olduğu programda gözyaşlarına boğuldu.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu... ''Beni affet kızım''

Eğlenceli anların yaşandığı programda zaman zaman duygusan anlar da yaşandı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada'da programa katıldı. Tatlıses'in kızına söylediği sözler herkesi ağlattı.

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İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu... ''Beni affet kızım''

Yıllar sonra yeniden çekimlerine başlanan İbo Show bu haftada gündemdeydi. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden kızı Ada Tatlı İbo Show'a konuk oldu.

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İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu... ''Beni affet kızım''

Tatlıses’in bu haftaki konukları arasında Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ vardı. Keyifli geçen programda sürpriz bir konuk da yer aldı. İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Ada Tatlı da programa renk kattı.

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İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu... ''Beni affet kızım''

İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tatlıses, kızına koronavirüs tedbirleri ile ilgili soru sorarken, minik Ada’da da ‘Herkes maske taksın’ cevabını verdi. Ancak Ada’nın utangaç halleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.

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