İbrahim Tatlıses hakkında skandal suçlama; hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusunda bulunması üzerine ifadeye çağrıldı. Tatlıses, İzmir Adliyesi'nde ifade verdi.
Kaynak: DHA
Türkücü İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine, 'Başkasına ait bir malı teslim almaya ve malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Şikayete konu olayın, Yazar adına kayıtlı Konak ilçesindeki bir otelle ilgili olduğu belirtildi. Tatlıses, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere bugün İzmir Adliyesi'ne geldi.
Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Tatlıses'in, Yazar hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tatlıses, adliyeden ayrıldı. (DHA)
