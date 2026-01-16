  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusu! İzmir'de ifade verdi

İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusu! İzmir'de ifade verdi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusunda bulunması üzerine ifadeye çağrıldı. Tatlıses, İzmir Adliyesi'nde ifade verdi.

Kaynak: DHA
İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusu! İzmir'de ifade verdi - Resim: 1

Türkücü İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine, 'Başkasına ait bir malı teslim almaya ve malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

1 / 4
İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusu! İzmir'de ifade verdi - Resim: 2

Şikayete konu olayın, Yazar adına kayıtlı Konak ilçesindeki bir otelle ilgili olduğu belirtildi. Tatlıses, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere bugün İzmir Adliyesi'ne geldi. 

2 / 4
İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusu! İzmir'de ifade verdi - Resim: 3

Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Tatlıses'in, Yazar hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. 

3 / 4
İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusu! İzmir'de ifade verdi - Resim: 4

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tatlıses, adliyeden ayrıldı. (DHA)

4 / 4