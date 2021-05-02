İbrahim Tatlıses sessiz sedasız evlendi

İBRAHİM TATLISES: "MUTLUYUM"

Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.